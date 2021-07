Surfista Frederico Morais testa positivo à covid-19 e falha Jogos Olímpicos

O surfista Frederico Morais é baixa na comitiva portuguesa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, depois de testar positivo à covid-19 antes de partir rumo à capital do Japão.

"As últimas 24 horas têm sido muito complicadas. Gerir a possibilidade de não poder comparecer nos Jogos Olímpicos foi talvez mais difícil do que ter a certeza. É com muita pena que anuncio que estou infetado com covid-19 e por isso não poderei representar Portugal. Tive todos os cuidados, estou completamente vacinado há mais de um mês, no entanto, acabei por contrair o vírus. Estou bem, sinto-me bem e vou cumprir o meu isolamento", disse "Kikas", nome pelo qual também é conhecido.