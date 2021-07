Tóquio 2020. Rui Bragança fora da prova de -58 kg de taekwondo

O lutador de taekwondo Rui Bragança ficou definitivamente fora da prova de -58 kg de taekwondo dos Jogos Olímpicos, depois do adversário que o venceu na primeira ronda ter sido afastado nos 'quartos' em Tóquio2020.

A derrota, na estreia, por 24-9, frente ao jovem Adrian Vicente Yunta deixava a continuidade do vimaranense em prova nas mãos do espanhol, que acabou por cair ao segundo combate, por 24-19, ante o sul-coreano Jang Jun, atual campeão do mundo e líder do 'ranking' da categoria.

Para o português de 29 anos poder disputar um dos dois bronzes, Yunta precisava de chegar à final no Makuhari Messe Hall A, sendo que, posteriormente, Rui Bragança tinha de ganhar ao segundo adversário do espanhol -- o coreano que o eliminou --, além da luta que decidiria o terceiro posto.

Rui Bragança, o segundo mais velho entre os 16 participantes na sua categoria, e que disse que vai tentar qualificar-se para Paris2024, tinha sido nono no Rio2016 após ganhar um combate.

