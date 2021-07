Tóquio 2020. Shao Jieni na segunda ronda no ténis de mesa

A mesatenista Shao Jieni esteve com um 'pé' fora dos seus segundos Jogos Olímpicos, mas uma recuperação notável frente à jovem sueca Christina Källberg permitiu-lhe passar de 0-3 para 4-3 na primeira ronda de singulares em Tóquio 2020.

A nórdica, de 21 anos, terá estranhado a facilidade com que chegou a 3-0, com os parciais de 11-8, 11-9 e 12-10, altura em que Shao, inicialmente desconcentrada e sem um jogo consistente, serenou, estabilizando também emocionalmente e passando a contrariar, com maior eficácia, o estilo da adversária.

A portuguesa, de 27 anos, 63.ª do ranking olímpico, acabou por aproveitar a maior experiência em pontos importantes, materializando a recuperação com 11-6, 11-5, 11-8 e 11-6 frente à 149.ª da classificação, a terceira jogadora da equipa sueca.

Yu Menyu, de Singapura, a 45.ª atleta do ranking olímpico, é a próxima adversária de Shao Jieni, que foi 33.ª no Rio2016, em que atingiu, igualmente, a segunda ronda.

A outra mesatenista lusa em Tóquio2020, Fu Yu, que foi 33.ª nos últimos Jogos, vai entrar em competição na segunda ronda, no domingo, às 15:30 (07:30, horas de Lisboa).

Ainda hoje, Tiago Apolónia também se estreia na competição individual, defrontando o nigeriano Olajide Omotayo, atual campeão africano, às 20:15 (12:15), naquela que vai ser a sua quarta presença olímpica, a terceira em singulares, vertente na qual tem como melhor resultado o 17.º posto no Rio2016.

Marcos Freitas inicia a quarta participação olímpica na terceira ronda, na segunda-feira, dia em que se junta a Tiago Apolónia e João Monteiro para a estreia nos oitavos de final no mapa de equipas masculinas, frente à Alemanha.

VEJA TAMBÉM: