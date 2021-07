Portugal nos Jogos Olímpicos. Quem continua e quem está fora

Jogos Olímpicos Tóquio 2020 prolongam-se até ao dia 8 de agosto. Veja aqui os resultados dos atletas portugueses este domingo.

A ginasta Fiilipa Martins terminou a prova em Tóquio, com um resultado que ainda a pode levar à final, o que seria inédito na história da ginástica portuguesa. No ténis de mesa, Shao Jieni perdeu e foi eliminada.

Gustavo Ribeiro ficou no 8.º lugar da final do skate e despediu-se com um diploma olímpico. No surf, Yolanda Sequeira junta-se a Teresa Bonvalot na terceira ronda.

A judoca Joana Ramos foi eliminada na primeira ronda da categoria de 52 kg. Pedro Fraga e Afonso Costa falharam as meias-finais de remo e podem chegar, na melhor das hipóteses, ao 13.º lugar.

Pedro Fraga e Afonso Costa falham meias-finais do double-scull

Os remadores portugueses Pedro Fraga e Afonso Costa falharam o apuramento para as meias-finais da prova de double-scull ligeiro dos Jogos Olímpicos Tóquio2020. Vão disputar a final C.

A dupla lusa, que vai disputar uma posição entre a 13.ª e a 18.ª, precisava de ficar num dos três primeiros lugares da sua repescagem, mas acabou no quarto, a escassos oito centésimos de segundo do Uruguai, terceiro colocado.

Fraga e Costa concluíram os dois quilómetros de regata no Sea Forest Waterway em 6.36,95 minutos, a 67 centésimos da dupla da Ucrânia, que venceu a regata, deixando o Canadá a 51 centésimos e o Uruguai a 59.

Lee Jin-man

Judoca Joana Ramos eliminada na primeira ronda

A judoca portuguesa Joana Ramos foi eliminada na primeira ronda da categoria de -52 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao perder com a norte-americana Angelica Delgado.

Joana Ramos, 18.ª do 'ranking' mundial, perdeu com Delgado, 20.ª, por ippon, aos 2.26 minutos já do 'golden score' (prolongamento), naquele que foi o terceiro combate entre as duas judocas, e depois de nos anteriores, em 2007 e 2014, a portuguesa ter vencido.

A judoca, de 39 anos, natural de Coimbra, tinha sido nona classificada nas suas anteriores participações olímpicas: em Londres2012, a perder também na estreia, mas isenta na primeira ronda, e, no Rio2016, com uma vitória e uma derrota.

Kyusung Gong

Gustavo Ribeiro foi oitavo na final da prova de rua de skate

O 'skateboarder' português Gustavo Ribeiro foi oitavo classificado na final da prova de rua de Tóquio2020, despedindo-se com um diploma na estreia da modalidade em Jogos Olímpicos.

Diminuído por uma lesão do ombro, o português de 20 anos, quinto classificado do 'ranking' mundial, somou apenas 15,05 pontos, numa prova conquistada pelo japonês Horigome Yuto, com 37,18, com o brasileiro Kelvin Hoefler a ser segundo, com 36,15, e o norte-americano Jagger Eaton terceiro, com 35,35.

No Parque de desportos urbanos Ariake, onde o skate fez a sua estreia como modalidade oficial em Jogos Olímpicos, Gustavo Ribeiro assegurou o segundo diploma olímpico para Portugal, depois do conquistado no sábado pela judoca Catarina Costa, quinta na categoria de -48 kg.

Jae C. Hong

Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot na terceira ronda do surf

A portuguesa Yolanda Sequeira qualificou-se para a terceira ronda da prova de surf feminino dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, juntando-se a Teresa Bonvalot, ao vencer a segunda bateria da repescagem, na praia de Tsurigasaki, em Chiba.

A jovem algarvia, de 23 anos, que tinha 'caído' na primeira ronda, impôs-se na segunda eliminatória, ao conquistar 12,23 pontos (6,13 e 6,1), assegurando um lugar na disputa pela presença nos quartos de final, tal como a francesa Pauline Ado (9,66) e a peruana Sofia Mulanovich (9,36).

A israelita Anat Lelior (8,93) e a peruana Daniella Rosas (8,14) foram as duas surfistas eliminadas nesta fase, juntando-se à costa-riquenha Leilani McGonagle e à equatoriana Dominic Barona, que já tinham sido afastadas na bateria anterior.

Bonvalot, que se qualificou para a terceira ronda, vai disputar o acesso aos quartos de final, e à obtenção de um diploma olímpico, frente à veterana brasileira Silvana Lima, de 36 anos e vice-campeã do mundo em 2008 e 2009, no sexto 'heat' da terceira ronda, previsto para segunda-feira, às 10:00 locais (02:00 em Lisboa).

Antes, a partir das 7:36 (23:36), Yolanda Sequeira, vice-campeã dos Jogos Mundiais de surf, vai enfrentar a francesa Johanne Defay, atual segunda classificada do circuito mundial, atrás de Carissa Moore, no segundo 'heat'.

Velejadora Carolina João ocupa 37.ª após duas regatas de Laser Radial

A velejadora portuguesa Carolina João ocupa o 37.º lugar de Laser Radial, com 66 pontos, após as duas primeiras regatas dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em Kamakura.

A jovem velejadora natural da Amadora, de 24 anos, terminou a primeira regata na 32.ª posição e a segunda, que foi ligeiramente atrasada, no 34.º posto.

A alemã Svenja Weger, que venceu a segunda regata, lidera a classificação com seis pontos, menos cinco do que a dinamarquesa Anne-Marie Rindom e menos sete do que a croata Elena Vorobeva, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

A competição na categoria prossegue na segunda-feira, com mais duas regatas, previstas para depois das 14:35 locais (6:35 em Lisboa), em Enoshima.

OLIVIER HOSLET

Shao Jieni eliminada na segunda ronda de singulares do ténis de mesa

A portuguesa Shao Jieni foi eliminada na segunda ronda de singulares de ténis de mesa, ao perder por 4-0 com Yu Mengyu, de Singapura, deixando Fu Yu como 'resistente' no quadro feminino.

No Ginásio Metropolitano de Tóquio, a 63.ª jogadora do 'ranking' mundial cedeu ante Mengyu, 47.ª e 26.ª pré-designada deste torneio, pelos parciais de 11-3, 11-2, 11-8 e 11-9.

Na segunda ronda, já estava Fu Yu, que na segunda-feira defronta a indiana Sutirtha Mukherjee em busca de aceder à terceira eliminatória.

Petros Giannakouris

