Tóquio 2020. Carolina João quer continuar tendência de subida na vela

A velejadora portuguesa Carolina João disse que quer continuar a "subir ainda mais lugares", depois de chegar, esta segunda-feira, ao 36.º posto, após quatro regatas em Laser Radial nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

A jovem velejadora natural da Amadora, de 24 anos, terminou a terceira regata da categoria na 28.ª posição e a quarta no 30.º posto, permitindo excluir o segundo resultado de domingo (34.º lugar).

Apesar das indicações positivas e de ter recuperado terreno, admitiu que a prova "tem sido difícil".

"Apanhámos condições bastante diferentes do que treinámos, com vento norte e não nordeste, um vento de terra, com mais saltos e mais inconstante", explicou.