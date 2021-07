Tóquio 2020. Primeira medalha da modalidade de skate vai para atleta de 13 anos

O Japão fez hoje o pleno nas provas de rua de skate, com Momiji Nishiya, de apenas 13 anos, a converter-se na primeira campeã olímpica da modalidade, diante de Rayssa Leal, a mais jovem medalhada brasileira.

Num duelo entre meninas de 13 anos, Momiji Nishiya, que somou 15,26 pontos, levou a melhor frente à skater brasileira, prata com 14,64. A também nipónica Funa Nakayama, de 16 anos, foi bronze, com 14,49.

VALDRIN XHEMAJ

A jovem japonesa seguiu os passos do seu compatriota Horigome Yuto, que na véspera triunfou na primeira final de skate na história olímpica, e garantiu o segundo ouro para o país organizador dos Jogos numa das modalidades em estreia em Tóquio 2020.

Mas também Rayssa Leal fez história para o Brasil, juntando o estatuto de mais jovem representante olímpica do seu país ao de mais jovem medalhada.

Ben Curtis

As medalhadas na prova de rua constituem ainda o mais jovem pódio individual da história olímpica, com a idade das três skaters a dar uma média de 14 anos e 191 dias.

Portugal esteve presente na estreia do skate em Jogos Olímpicos no domingo, com Gustavo Ribeiro a ser oitavo na prova conquistada por Horigome Yuto, diante do brasileiro Kelvin Hoefler e do norte-americano Jagger Eaton.