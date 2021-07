Jogos Olímpicos com participação recorde de atletas da comunidade LGBT

Além da ausência de público, há outro fator que torna estes Jogos Olímpicos de Tóquio únicos: nunca as Olimpíadas contaram com tantos atletas assumidamente pertencentes à comunidade LGBT.

Mais de 160 atletas participam nos Jogos Olímpicos de Tóquio depois de se assumirem publicamente como membros da comunidade LGBT, o que significa mais do triplo das lésbicas, gays, bissexuais e transgénero que competiram no Rio de Janeiro há cinco anos. Eram 56 em 2016 e apenas 23 em 2012.

Representam 27 países e participam em 30 desportos diferentes. Os Estados Unidos são o país mais representado, com um quinto dos atletas norte-americanos assumidamente LGBT.

Os Jogos de Tóquio representam um momento histórico na caminhada do orgulho Gay. Esta segunda-feira, o campeão olímpico de saltos para a água sincronizados quis assumir-se como um exemplo para os mais jovens.

No próximo dia 2 de agosto, entra em cena a primeira atleta transgénero a participar nos Jogos Olímpicos. Hubbard mudou de sexo em 2012 e agora vai representar a Nova Zelândia na competição feminina do levantamento do peso.