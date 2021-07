Os resultados dos atletas portugueses nos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos entram no quarto dia de competição para a comitiva portuguesa. Acompanhe aqui os resultados dos atletas esta segunda-feira, em Tóquio.

Melanie Santos terminou no 22.º lugar na sua estreia na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, vencida por Flora Duffy, que conquistou o primeiro título olímpico de Bermudas.

A triatleta de Alcobaça, de 26 anos, cumpriu os 1.500 metros a nadar, 40 quilómetros a pedalar e 20 a correr, na Odaiba Marine Park, a 06.30 minutos da vencedora, Flora Duffy, que venceu a prova em 01:55.36 horas.

Yolanda Sequeira foi hoje eliminada nos quartos de final da primeira prova olímpica de surf pela sul-africana Bianca Buitendag, em Tóquio2020, na praia de Tsurigasaki, em Chiba.

A jovem algarvia, de 23 anos, terminou a competição no quinto lugar, ao conquistar 5,46 pontos (3,93 e 1,53), no primeiro 'heat' da eliminatória, que foram insuficientes para bater Buitendag, que contabilizou 9,5 (6 e 3,5).

O judoca português Anri Egutidze foi hoje eliminado na sua estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao perder na segunda ronda da categoria de -81 kg, com o austríaco Shamil Borchashvili.

Egutidze, medalha de bronze nos Mundiais disputados em junho, perdeu no golden score - prolongamento após os quatro minutos iniciais de combate -, com Borchashvili a pontuar com um waza-ari.

A portuguesa Fu Yu foi eliminada na terceira ronda do torneio feminino de singulares de ténis de mesa, ao perder com a japonesa Mima Ito por 4-1.

O ténis de mesa feminino luso fica, assim, sem representantes, depois de Shao Jieni ter caído na segunda ronda, com a modalidade a ter ainda Marcos Freitas no torneio individual masculino e a equipa de homens no torneio coletivo.