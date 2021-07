Na quarta-feira, o árbitro de 42 anos terá como assistentes para esta partida da terceira jornada do grupo C, a disputar no Estádio Miyagi, em Rifu, os compatriotas Rui Licínio e Paulo Soares.

O quarto árbitro será Jesus Valenzuela, da Venezuela, enquanto o polaco Pawel Raczkowski vai ser o videoárbitro (VAR).

O português Tiago Martins também vai entrar de novo em ação, desta vez como VAR, no jogo entre Arábia Saudita e Brasil, o seu quinto na competição.