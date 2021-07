Tóquio 2020. Fu Yu eliminada na terceira ronda do ténis de mesa

A portuguesa Fu Yu foi hoje eliminada na terceira ronda do torneio feminino de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao perder com a japonesa Mima Ito por 4-1.

Fu Yu, 32.ª pré-designada do torneio, caiu ante a japonesa, terceira favorita da prova e já medalha de ouro nos pares mistos de Tóquio2020, pelos parciais de 11-9, 5-11, 11-5, 11-4 e 11-5.

O ténis de mesa feminino luso fica, assim, sem representantes, depois de Shao Jieni ter caído na segunda ronda, com a modalidade a ter ainda Marcos Freitas no torneio individual masculino e a equipa de homens no torneio coletivo.

► 09h00 – Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres - Equitação - Final do Grande Prémio de Dressage Coletivo;

► 11h30* – Marcos Freitas - Ténis de Mesa - Oitavos de final do torneio masculino de singulares;

► 11h33 – Ana Catarina Monteiro - Natação - Eliminatórias dos 200 metros mariposa femininos;

► 12h27 – José Paulo Lopes - Natação - Eliminatórias dos 800 metros livres masculinos.

*horários indicativos do arranque das eliminatórias

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 decorrem até 8 de agosto.