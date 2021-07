Tóquio 2020. Tenista Paula Badosa desiste devido ao calor e Medvedev foi assistido

A tenista espanhola Paula Badosa desistiu esta quarta-feira do torneio de ténis de Tóquio 2020, afetada pelo calor, que levou também o russo Daniil Medvedev, perto da exaustão, a ser assistido por duas vezes pela equipa médica.

O árbitro português Carlos Ramos chegou mesmo a perguntar a Daniil Medvedev se estava em condições de continuar, ao que o russo respondeu que podia terminar a partida, mas que também podia morrer, questionando de quem seria a culpa se tal acontecesse.

Ainda assim, a lutar contra o calor sufocante no Parque de Ténis de Ariake, com temperaturas a rondar os 31 graus, o número dois mundial venceu o italiano Fabio Fognini, por 6-2, 3-6 e 6-2, e qualificou-se para os quartos de final do torneio.

Durante a partida, ambos os jogadores foram autorizados a deixar o court por 10 minutos entre o segundo e o terceiro sets, ao abrigo da regra de calor extremo em vigor.

Já a tenista espanhola Paula Badosa sentiu-se mal e foi obrigada a desistir, abandonando o court numa cadeira de rodas, após ter perdido o primeiro set da partida dos quartos de final frente à checa Marketa Vondrousova (6-3).

A adversária nas meias-finais de Marketa Vondrousova, que já tinha afastado a japonesa Naomi Osaka, será a ucraniana Elina Svitolina, que derrotou a italiana Camila Giorgi nos quartos de final, por um duplo 6-4.

Estas situações surgem após alguns jogadores, entre os quais Medvedev e o sérvio Novak Djokovic, número um mundial, terem pedido, no início do torneio, para que os jogos decorressem à noite, para evitar o calor e a humidade, pretensão que os organizadores não atenderam.

