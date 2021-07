Cavaleiro Rodrigo Torres recebido com pompa e circunstância no aeroporto de Lisboa

À porta do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dez cavalos lusitanos esperam pela chegada do atleta. Lá dentro, a família e os amigos esperavam com ansiedade por Rodrigo Torres, o português que conquistou o melhor resultado de sempre do país em Dressage.

À chegada diz-se orgulhoso e quanto a um futuro nos Jogos Olímpicos de 2024, a decisão fica para depois.

O aeroporto de Lisboa encheu-se de pompa e circunstância para receber o cavaleiro que espera ter homenageado o bisavô que participou nas Olimpíadas em Berlim há 85 anos.