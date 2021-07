Portugal nos Jogos Olímpicos. Quem continua e quem está fora

Judoca Rochele Nunes nona em +78kg ao perder no segundo combate

A judoca portuguesa Rochele Nunes terminou hoje os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 em nono lugar na categoria de +78 kg, depois de perder com a cubana Idalys Ortiz, no seu segundo combate no Nippon Budokan.

Diante de Ortiz, líder mundial e múltipla medalhada em Jogos Olímpicos, com ouro em Londres2012, prata no Rio2016 e bronze em Pequim2008, Rochele Nunes perdeu já aos 1.58 minutos do golden score, prolongamento do combate, por waza-ari.

Vincent Thian

Lorène Bazolo eliminada na primeira ronda dos 100 metros

Lorène Bazolo foi hoje eliminada na primeira ronda dos 100 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao terminar em quarto lugar quarta série das eliminatórias, com o tempo de 11,31 segundos.

Bazolo, de 38 anos, precisava de ficar nos três primeiros lugares da sua série ou de conseguir um dos três melhores tempos entre as não apuradas diretamente das sete séries, o que não conseguiu.

TIAGO PETINGA / LUSA

Diogo Costa e Pedro Costa vencem quinta regata de 470

Os irmãos Diogo Costa e Pedro Costa, vice-campeões mundiais em título, venceram hoje a quinta regata da competição de vela 470 dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que saiu de Zushi.

Os dois velejadores lusos, que cumprem a estreia olímpica, sobem para já três posições na geral, para a 12.ª, depois de quinta-feira fecharem o dia no 15.º posto, com a sexta regata da classe a disputar-se ainda hoje.

A dupla tem 38 pontos, enquanto os líderes destacados são os australianos Matthew Belcher e Will Ryan. Os angolanos Matias Montinho e Paixão Afonso são 19.º e últimos, com 74.

Ivan Alvarado / Reuters

Jorge Lima e José Costa vencem nona regata de 49er

Os velejadores Jorge Lima e José Costa venceram hoje a nona regata da competição de 49er dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, subindo à sexta posição na geral da prova.

A dupla, que na quinta-feira tinha conseguido um quinto lugar e uma desclassificação por partida adiantada, foi hoje 10.ª na oitava regata e venceu depois a nona, recuperando assim quatro lugares.

Carlos Barria

Carolina João termina Laser Radial no 34.º lugar

Carolina João terminou esta sexta-feira a competição de vela Laser Radial de Tóquio 2020 no 34.º posto, após 10 regatas, falhando o acesso à corrida das medalhas na estreia em Jogos Olímpicos.

A jovem velejadora teve o seu melhor dia, esta sexta-feira, com um 21.º posto e um 14.º, nas nona e 10.ª regatas, respetivamente, ainda que tenha cedido um posto, para o 34.º final, em relação ao penúltimo dia de provas na categoria.

Clive Mason

Canoísta Antoine Launay eliminado nas meias-finais de slalom

Antoine Launay falhou hoje por um lugar o apuramento para a final de K1 slalom dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao terminar na 11.ª posição as meias-finais, que apuravam os 10 melhores.

No centro de canoagem slalom de Kasai, Launay, de 28 anos, tinha apenas uma manga - num percurso novo, diferente do das eliminatórias - para mostrar valor, concluindo-a em 98,88 segundos, mais 43 centésimos do que o sueco Erik Holmer, 10.º.

Estreante em Jogos Olímpicos, Antoine Launay apurou-se para Tóquio2020 com o sétimo lugar nos mundiais de 2019, contudo, posteriormente só por uma vez voltou a atingir as finais em provas internacionais, que não foram muitas, devido à pandemia da covid-19.