Tóquio 2020. Jorge Lima e José Costa vencem nona regata de 49er

Os velejadores portugueses Jorge Lima e José Costa venceram hoje a nona regata da competição de 49er dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, subindo à sexta posição na geral da prova.

A dupla, que na quinta-feira tinha conseguido um quinto lugar e uma desclassificação por partida adiantada, foi hoje 10.ª na oitava regata e venceu depois a nona, recuperando assim quatro lugares.

No sábado, disputam-se as últimas três regatas da fase regular, com os 10 melhores a disputarem uma 'medal race', marcada para 02 de agosto.

► 11h05 – Patrícia Mamona e Evelise Veiga - Atletismo - Qualificação do triplo salto feminino;

► 11h25 – Auriol Dongmo - Atletismo - Qualificação do lançamento do peso feminino;

► 11h30 – Portugal x Dinamarca - Andebol - Fase de grupos do torneio masculino.

*horários indicativos do arranque das eliminatórias

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 decorrem até 8 de agosto.