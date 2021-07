Tóquio 2020. Lorène Bazolo eliminada na primeira ronda dos 100 metros

A portuguesa Lorène Bazolo foi hoje eliminada na primeira ronda dos 100 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao terminar em quarto lugar quarta série das eliminatórias, com o tempo de 11,31 segundos.

Bazolo, de 38 anos, precisava de ficar nos três primeiros lugares da sua série ou de conseguir um dos três melhores tempos entre as não apuradas diretamente das sete séries, o que não conseguiu.

A atleta do Sporting, que tem como melhor marca pessoal o recorde nacional (11,15 segundos), foi a primeira portuguesa a competir nas provas de atletismo de Tóquio2020, na pista do Estádio Olímpico, onde volta na segunda-feira para as eliminatórias dos 200 metros.

No Rio2016, Bazolo foi 28.ª nos 100 metros e 30.ª nos 200, depois de ter sido 52.ª no hectómetro, em Londres2012, então representando o Congo.

► 11h05 – Patrícia Mamona e Evelise Veiga - Atletismo - Qualificação do triplo salto feminino;

► 11h25 – Auriol Dongmo - Atletismo - Qualificação do lançamento do peso feminino;

► 11h30 – Portugal x Dinamarca - Andebol - Fase de grupos do torneio masculino.

*horários indicativos do arranque das eliminatórias

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 decorrem até 8 de agosto.