Programa de atletismo dos Jogos Olímpicos interrompido devido à chuva

O programa de atletismo no Estádio Olímpico foi suspenso esta segunda-feira devido à chuva intensa, interrompendo a final do lançamento do disco, com a portuguesa Liliana Cá, e a qualificação para o salto com vara também feminino.

Cerca das 20:55 locais (12:55 em Lisboa) as provas foram interrompidas, quando ainda faltava iniciar as finais masculina dos 3.000 metros obstáculos, que começou à hora prevista, às 21:15 (13:15), e a feminina dos 5.000, agendada para as 21:40 (13:40), respetivamente.

A final do lançamento do disco foi interrompida após o primeiro ensaio da terceira série da chinesa Yang Chen. Depois, Liliana Cá fez uma tentativa, caiu, mas o lançamento não contou, tal como os de outras atletas afetadas pela chuva.

As atletas recolheram ao interior do Estádio Olímpico, mas às 20:10 locais (13:10 em Lisboa) regressaram à pista, aguardando-se pelo retomar do concurso.

Nessa altura, Liliana Cá ocupava o quarto lugar, com 63,93 metros, alcançados no segundo lançamento, numa competição liderada pela norte-americana Valerie Allman, com 68,98.

