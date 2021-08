Tóquio 2020. Atleta holandesa cai durante a prova dos 1.500 metros e vence eliminatória

A atleta Sifan Hassan tropeçou na queniana Edina Jebitok na prova de atletismo desta segunda-feira de atletismo dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Após a queda, Hassan, recordita mundial dos 10.000 metros, levantou-se a tempo e fez uma recuperação incível, acabando por vencer a prova, ganhando um lugar nas meias-finais.

Sifan Hassan venceu a prova com o tempo de 4.05,17, seguida pela australiana Jessica Hull, com 4.05,28. As demais classificadas foram a americana Elinor St Pierre (4.05,34), a italiana Gaia Sabbatini (4.05,41), a etíope Lemlem Hailu (4.05,49) e a checa Diana Mezulianikova (4.05,49).

Edina Jebitok terminou em 12° com 4.10,72 e acabou eliminada. Terminada a prova, diversas corredoras foram cumprimentar Sifan Hassan pela vitória. A semifinal dos 1.500 metros acontece na quarta-feira a partir das 07:00. A final será na sexta, às 09:50.

