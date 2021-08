Tóquio 2020. Casal britânico "dourado" pode vir a fazer história

Laura e Jason Kenny são conhecidos como o casal britânico dourado. Não é caso para menos, visto que o casal de ciclistas de pista acumulou 10 medalhas de ouro olímpicas, cinco conquistadas no Rio de Janeiro 2016. Laura já tinha vencido duas medalhas de ouro em Londres 2012 e Jason conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Pequim 2008 e duas também em Londres 2012.

Esta semana, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o casal tem a oportunidade de continuar a adicionar medalhas e entrar no Guiness World Records. Ambos competem três vezes, Laura no "sprint" de equipa, "madison" e "omnium" e Jason no "sprint" de equipa, "match sprint" e "keirin".

Os dois atletas namoram desde 2012 e casaram quatro anos depois.

Jason foi campeão olímpico seis vezes e três vezes campeão mundial, precisa de mais uma medalha de ouro, para se tornar o homem mais condecorado do Reino Unido.

Laura Kenny é a mulher britânica com o maior número de medalhas de ouro de sempre e tem a oportunidade de ganhar mais três para acrescentar à sua impressionante coleção de quatro medalhas.

Os Kenny passaram os últimos 16 meses com quase nenhuma competição, mas têm grandes esperanças para os próximos eventos.

"Só nos podemos concentrar em nós próprios, mas estamos num lugar melhor do que estaríamos há 12 meses atrás", disse Jason.

Veja também: