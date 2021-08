Tóquio 2020. A chegada de Fernando Pimenta ao Aeroporto de Lisboa

Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze, na categoria K1 1.000 metros. Foi a segunda medalha olímpica para o canoísta, a terceira para Portugal em Tóquio.

Um dia depois da conquista da medalha de bronze em Tóquio, Fernando Pimenta chegou a Lisboa com aquela que é a centésima quinta medalha do canoísta em provas internacionais. O repórter da SIC Vítor Lopes acompanhou a chegada do atleta.

"Ainda não estou a acreditar muito bem no momento", começou por dizer o atleta aos jornalistas. "Acho que na história já estava através do currículo que tenho vindo a apresentar, agora em termos de currículo olímpico acho que ainda posso acrescentar mais alguma coisa", disse ainda.

TERCEIRA MEDALHA PORTUGUESA EM TÓQUIO

Esta é a terceira medalha de Portugal em Tóquio 2020, depois do bronze do judoca Jorge Fonseca na categoria de -100kg e da prata de Patrícia Mamona no triplo salto.

Portugal passou a contar com um total de 27 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos (quatro de ouro, nove de prata e 14 de bronze), duas das quais na canoagem, ambas com a participação de Fernando Pimenta, que integra agora o restrito grupo de atletas lusos com dois pódios no maior evento desportivo mundial.

