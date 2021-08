Os Estados Unidos, à procura do sétimo ouro consecutivo, e a Sérvia vão disputar uma das meias-finais do basquetebol feminino dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, depois de vencerem a Austrália e a China nos quartos de final disputados esta quarta-feira.

Os Estados Unidos, que vencerem as últimas seis edições do torneio olímpico feminino, confirmaram o seu favoritismo frente à Austrália e venceram por 79-55, com Breanna Stewart a ser a melhor marcadora da partida com 23 jogos, a que juntou cinco ressaltos e três assistências.

Do lado das australianas, que já perderam a final olímpica para os Estados Unidos por três vezes, em Sidney2000, Atenas2004 e Pequim2008, a melhor marcadora foi Leilani Mitchell com 14 pontos, mais seis assistências e três ressaltos.

Os Estados Unidos vão defrontar na meia-final a Sérvia, que bateu a China por 77-70, com Jelena Brooks em destaque, com 18 pontos, enquanto do lado das asiáticas a melhor marcadora foi Ting Thao, com 17 pontos.

As outras duas equipas semifinalistas vão sair dos confrontos entre a Espanha, finalista vencida no Rio2016, e a França e entre o Japão e a Bélgica, que se disputam ainda esta quarta-feira.

