Atleta chinesa vence medalha de ouro no salto da plataforma de 10 metros com duas rondas perfeitas

"10, 10, 10, 10, 10, 10, 10" foi esta a classificação dos sete jurados a dois dos cinco saltos realizados por Quan Hongchan, de 14 anos. A atleta chinesa, no total, somou 466,20 pontos e conquistou a medalha de ouro da modalidade.

Marko Djurica

Pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, Quan Hongchan fez história na final feminina da plataforma de 10 metros.

Foi no segundo salto que Quan Hongchan se destacou pela primeira vez nesta final. Todos os elementos foram avaliados: altura, distância, forma no ar e entrada na água; e a nota máxima do júri não deixa dúvidas quanto à prestação da atleta. Hongchan volta a repetir o feito no quarto salto, onde arrecada novamente um 10 de cada jurado.

USA TODAY USPW

A luta pelo ouro estava entre Quan Hongchan e Chen Yuxi, também da China. Apesar de um início de prova equivalente, a atleta de 14 anos distanciou-se a partir da segunda ronda de saltos. Yuxi terminou a prova em segundo lugar, com 425.40 pontos.

Marko Djurica

Quan Hongchan é o membro mais novo da comitiva olímpica da China, que este ano, pela quarta vez consecutiva, venceu todas as provas de mergulho feminino.

A única prova de mergulho que a China não venceu em Tóquio foi conquistada por Tom Daley e Matty Lee, do Reino Unido.