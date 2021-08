Medalhados mostram que "Portugal é grande quando consegue a integração efetiva"

O Presidente da República fez uma declaração no Palácio de Belém após Pedro Pablo Pichardo ter conquistado a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Perante a chegada aos pódios dos atletas portugueses, acrescentou que "a força de Portugal" reside na diversidade cultural.

"Esta é uma mensagem forte de alegria por esta delegação olímpica, mas também de orgulho português, mas de orgulho português não xenófobo, não racista, não limitativo, mas abrangente. É essa a riqueza de Portugal, temos é de fazer avançar esta riqueza noutros domínios onde tem sido mais difícil fazer chegar ao topo aqueles que vêm de origens diversas daquelas que muitas vezes são consideradas como as únicas verdadeiramente nacionais", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta quinta-feira que é uma "alegria" Portugal ter obtido o "melhor resultado de sempre nos Jogos Olímpicos", defendendo que "Portugal é grande quando consegue a integração efetiva".

Portugal contabiliza quatro medalhas, uma de ouro, de Pedro Pichardo, no triplo salto, uma de prata, de Patrícia Mamona, igualmente no triplo, e o bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg) e do canoísta Fernando Pimenta (K1 1.000 metros).

Com as quatro medalhas, Portugal superou os resultados alcançados em Los Angeles 1984 e Atenas 2004, edições em que subiu três vezes ao pódio, passando a totalizar 28 medalhas em Jogos Olímpicos (cinco de ouro, nove de prata e 14 de bronze), 12 das quais no atletismo, modalidade que proporcionou também os cinco títulos olímpicos.

