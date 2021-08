Por que razão os mergulhadores olímpicos tomam banho entre os saltos?

Jae C. Hong

O ritual dos mergulhadores olímpicos parece repetir-se sempre, a cada mergulho. Depois de saírem da água, tomam um banho rápido ao lado da piscina, secam-se com uma pequena toalha de camurça e a seguir, muitas das vezes, voltam a saltar para a piscina.

Mas afinal, por que razão tomam os mergulhadores banho a cada salto? Segundo a CNN, esta foi uma das perguntas mais pesquisadas no Google durante a última semana.

Jacob Brehmer, treinador de mergulho da Ball State University, no estado de Indiana, EUA, explica à CNN que existe uma razão simples: "Os mergulhadores tomam banho entre os saltos para se manterem quentes". Normalmente a água do banho é mais quente que a da piscina, diz o treinador.

Segundo as normas do órgão que define as regras para competições internacionais de desportos aquáticos (FINA), a água da piscina tem de estar a pelo menos 26 graus.

No entanto, o tempo que um atleta pode estar fora de água, entre os saltos, ainda poderá ser prolongado, diz Jacob Brehmer, e o banho quente ajuda a manter também a temperatura dos músculos.

"Caso o mergulhador fique um pouco frio e tenso, pode afetar o seu desempenho", explica o treinador.

As toalhas de camurça também têm uma explicação, segundo Jacob Brehmer. Estas toalhas, pela própria característica da camurça, são "extremamente absorventes", permitindo que os atletas se sequem rapidamente e assim se mantenham aquecidos.

Brehmer acrescenta ainda que mergulhar com a pele seca também significa um salto mais seguro.

"Quando os mergulhadores saltam agarraram as pernas com muita força", por exemplo, e se elas estiverem molhadas, "há probabilidade de as mãos escorregarem". O que pode resultar em lesões e também em pontuações mais baixas.