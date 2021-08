Tóquio 2020. Canadá conquista primeira medalha de ouro no futebol feminino

O Canadá conquistou esta sexta-feira a primeira medalha de ouro olímpica no futebol feminino, ao vencer a Suécia por 3-2 no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 registado no prolongamento da final dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Em Yokohama, as suecas colocaram-se na frente aos 34 minutos, por intermédio de Stina Blackstenius, mas Jessie Fleming, aos 67, repôs a igualdade para as canadianas, que acabaram por ser mais felizes no desempate por castigos máximos.

Após conquistar o 'bronze' nas duas edições anteriores dos Jogos, em Londres 2012 e Rio 2016, o Canadá sagrou-se campeão olímpico pela primeira vez, enquanto a Suécia volta a ficar com a 'prata', cinco anos depois de também ter perdido a final, para a Alemanha.

