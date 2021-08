A ciclista britânica Laura Kenny, de 29 anos, conquistou a quinta medalha de ouro olímpica ao vencer a prova Madison, ao lado da sua companheira Katie Archibald. Laura Kenny é a primeira mulher britânica a ganhar medalhas de ouro em três Jogos Olímpicos consecutivos.

"É inacreditável. Estou tão contente", disse Kenny. "Nunca quis tanto ganhar uma corrida em toda a minha vida. Esta foi única. Esta manhã enviei uma mensagem ao Jason (marido) e disse: "Sinto que os meus Jogos Olímpicos terminam hoje". A única corrida que realmente queria fazer era esta, e nós fomos e fizemo-la".

Depois de 120 voltas da dura corrida no Velódromo de Izu, a Grã-Bretanha ganhou a primeira medalha de ouro olímpica de sempre, com um total de 78 pontos. A equipa britânica dominou as suas rivais e tornou-se campeã olímpica, com a Dinamarca a perder 43 pontos em 35 e o Comité Olímpico Russo a ganhar o bronze com 26 pontos.

A ciclista de 29 anos arrecadou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Londre 2012 e subiu ao pódio em primeiro lugar nas olimpíadas de Rio de Janeiro 2016.

Archibald, celebrando a sua segunda medalha de ouro olímpica cinco anos após a vitória no sprint da equipa no Rio, admitiu que os nervos tinham ameaçado levá-la a melhor na manhã da corrida.

"Nunca quis tanto algo e nunca estive tão nervosa", disse ela, antes de agradecer à sua treinadora, Monica Greenwood. "Temos sido realmente clínicos na nossa abordagem a isto, nada disto teria acontecido sem Monica. Tivemos uma mudança de treinador no ano passado, totalmente reformulada toda a nossa abordagem a este evento.

A dupla britânica parecia estar em controlo desde o início, ganhando os três primeiros sprints na pista e depois alargando ainda mais a sua vantagem após o par holandês de Kirsten Wild e Amy Pieters, as campeãs mundiais reinantes, terem sido apanhadas numa queda com pouco mais de 70 voltas restantes.

