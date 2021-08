Tóquio 2020. O calendário dos atletas portugueses para este sábado

A comitiva portuguesa continua, este sábado, a participação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Neste artigo pode conferir os horários das provas que contam com presença lusa, apresentados no fuso horário de Lisboa (menos oito horas em relação a Tóquio).

► 22h00 – Salomé Rocha, Sara Moreira e Sara Catarina Ribeiro - Atletismo - Maratona feminina;

► 02h28 – Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela - Canoagem - Meias-finais da prova masculina de K4 500 metros;

Em caso de apuramento, a final realiza-se às 04h37.

Maxim Shemetov

Quarteto de canoístas lusos chega às meias-finais

Os canoístas Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela garantiram, esta sexta-feira, a passagem às meias-finais da prova de k4 500 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Os atletas portugueses falharam o apuramento direto, mas conseguiram a passagem nos quartos de final.

O quarteto luso cumpriu a prova em quinto lugar na sua série de apuramento, com o tempo de 1.25,515. Uma má largada ditou que a equipa não conseguisse o apuramento direto para as meias-finais. Os atletas portugueses ficaram a 3,625 segundos da Alemanha, que foi a mais rápida e segue diretamente para as meias-finais, a par da Austrália, segunda classificada.

Passaram aos quartos de final, onde garantiram a continuidade na prova: numa regata que qualificava seis dos sete barcos, o quarteto luso cumpriu a prova em 1.24,325 minutos, alcançando o quarto lugar. Ficaram atrás de Hungria (vencedora da série), Bielorrússia e China.

Yara Nardi

João Vieira termina 50 km marcha em quinto lugar

O português João Vieira terminou esta sexta-feira a prova de 50 quilómetros marcha na quinta posição, a 1.20 minutos do vencedor, o polaco Dawid Tomala.

Aos 45 anos, o vice-campeão do mundo da distância assegurou a sua melhor classificação olímpica de sempre, superando o 10.º lugar alcançado nos 20 quilómetros em Atenas2004, naquela que foi a primeira vez que concluiu a maior distância, à terceira tentativa.

TIAGO PETINGA

Ana Cabecinha fica em 20.º lugar nos 20 km de marcha

A portuguesa Ana Cabecinha concluiu, esta sexta-feira, a prova dos 20 quilómetros marcha na 20.ª posição, a 04.56 minutos da vencedora, a italiana Antonella Palmisano.

Em Sapporo, onde estão a ser disputadas as provas de atletismo de estrada, a marchadora do CO Pechão, natural de Beja, concluiu a prova com o tempo de 01:34.08 horas.