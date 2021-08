Tempos das provas de velocidade nos Jogos Olímpicos levantam debate sobre calçado e tecnologia

As altas temperaturas e humidade sentidas em Tóquio não têm impedido os atletas de bater recordes mundiais e olímpicos no atletismo. Os tempos obtidos nas corridas de velocidade e nos 400 metros barreiras levantaram o debate sobre a evolução do calçado e a tecnologia.

Têm a sola mais grossa e espuma mais mole e mais leve, o que permite um maior retorno de energia. Muitos atletas estão a optar por calçado com esta tecnologia e as diferenças são visíveis, em relação aos ténis mais antigos. No entanto, esta tecnologia está longe de ser consensual.

Nas provas mais longas os efeitos são ainda mais visiveis. Em dezembro do ano passado, 4 atletas baixaram a marca dos 58 minutos na meia maratona, registo que faz aumentar a expectativa para a maratona masculina dos Jogos Olímpicos, na madrugada de sábado para domingo.

