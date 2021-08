Austrália do Sul impõe quarentena de um mês aos atletas olímpicos

A quarentena obrigatória de 28 dias para os atletas que regressaram de Tóquio para a Austrália do Sul mereceu críticas do Comité Olímpico Australiano.

Os cidadãos provenientes de outros países que chegam à Austrália devem cumprir uma quarentena de 14 dias em hóteis ou outras instalações especiais. No entanto, o Governo do estado da Austrália do Sul decidiu alargar as restrições e implementar um confinamento de um mês para os atletas olímpicos que chegaram de Tóquio.

O comité olímpico classificou o governo do Estado australiano de "cruel e indiferente" perante uma medida tão dura. O Executivo rejeitou o pedido do comité para isentar os atletas do período extra de quarentena.

"Enquanto outros países comemoram o retono dos atletas, nós estamos a submeter os nossos ao tratamento mais cruel e indiferente", disse o presidente do comité, Matt Carroll, num comunicado.

"Estão a ser punidos por representarem orgulhosamente o seu país com distinção nos Jogos Olímpicos", continuou.

Um porta-voz do governo da Austrália do Sul não quis comentar a nova regra, mas reiterou as normas de quarentena do estado.

O comité disse que 56 membros da equipa olímpica australiana já regressaram à Austrália do Sul e 16 já estão em quarentena na capital de New South Wales, em Sidney.

"Para além dos nossos atletas estarem totalmente vacinados, também viveram numa bolha altamente controlada em Tóquio, onde foram tomadas todas as precauções e testados diariamente durante várias semanas", disse Carroll.

O diretor médico do Instituto Australiano do Desporto, David Hughes, disse que o período extra de quarentena não pode ser justificado cientificamente e representa um risco significativo para o bem-estar físico e mental dos indivíduos afetados.