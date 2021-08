Jogos Olímpicos. Coreia do Norte transmite prova após término da competição

A televisão estatal norte-coreana transmitiu a primeira cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio dois dias depois da cerimónia de encerramento. De acordo com os meios de comunicação locais, a estação exibiu 70 minutos de uma partida de futebol feminino entre o Reino Unido e o Chile.

Segundo a BBC, o jogo, que decorreu duas semanas antes de ser emitido na Coreia do Norte, foi transmitido sem qualquer comentário ou relato e em baixa resolução, o que está a levantar questões sobre a forma como as imagens foram obtidas.

A Coreia do Norte não enviou uma delegação aos Jogos de Tóquio 2020, justificando a decisão com a segurança dos atletas relativamente à pandemia de covid-19. A decisão de não participar pôs fim às esperanças da Coreia do Sul de usar os Jogos como forma de melhorar as relações com o Norte.

Em 2018, as Coreias participaram nas Olímpiadas de Inverno com uma equipa conjunta.

Os Jogos de Tóquio são os primeiros que a Coreia do Norte falha desde as Olimpíadas de 1988, em Seul, num boicote durante a Guerra Fria.