Atleta polaca leiloa medalha olímpica para financiar operação de bebé com doença cardíaca

A atleta polaca, Maria Andrejczyk, conquistou a medalha de prata no lançamento do dardo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Já depois de regressar a casa, teve conhecimento do caso de um bebé, com uma doença cardíaca, que precisava de uma operação e que a família não tinha possibilidades de pagar os custos.

Maria Andrejczyk decidiu colocar a medalha de prata, que conquistou nos Jogos Olímpicos, em leilão e todos os lucros iriam reverter para a família do bebé.

“Não demorei muito para decidir, foi a primeira angariação de fundos em que participei e sabia que era a certa. Miłoszek (o bebé) tem um problema cardíaco sério e precisa de uma cirurgia. Também tem contado com o apoio de Kubuś, um menino que não conseguiu ultrapassar a doença, mas cujos pais incríveis decidiram doar os fundos que arrecadaram a Miłosz. E, desta forma, também quero ajudar. É por ele que estou a leiloar a minha medalha olímpica de prata”, escreveu nas redes sociais.

Com este leilão, Maria Andrejczyk arrecadou 44.000 euros que serão doados a Miłosz, de oito meses. Para além do leilão está a decorrer uma campanha de angariação de fundos, que já conseguiu juntar mais de 97% do objetivo.

O bebé Miłosz na quarta semana de vida "foi diagnosticado com um problema cardíaco muito raro", lê-se na página criada para a angariação de fundos. A operação deveria ter acontecido na primeira semana de vida, e quando foi submetido era dada pouca esperança de sobreviver.

Miłosz sobreviveu, mas foi identificado com outros problemas cardíacos graves. E foi nessa altura que os tratamentos na Polónia "foram recusados", conta a família no texto publicado, e o caso do bebé foi transferido para os EUA.

Maria Andrejczyk recuperou, em 2018, de um cancro ósseo, depois de ter participado nos Jogos do Rio de Janeiro e conquistado o quarto lugar. Ao conhecer esta história diz que não poderia ficar indiferente.

A atleta agradeceu a todas as pessoas que participaram na angariação de fundos e, em especial, à cadeia polaca de lojas de conveniência que lhe comprou a medalha de prata olímpica e a devolveu de seguida.

O bebé Milosz deverá voar para os Estados Unidos muito brevemente.