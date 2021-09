O canoísta português Norberto Mourão, campeão europeu e vice-campeão mundial, conquistou este sábado a medalha de bronze na prova 200 metros VL2, dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

Mourão, que se estreou em competições paralímpicas, cronometrou 55,365 segundos, ficando a 2,288 do brasileiro Paulo Rufino (53,077), que se sagrou campeão paralímpico com a melhor marca da distância.

O canoísta português garantiu ter arrancado "a matar" e acabado "a morrer" a final dos 200 metros VL2, dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020.

"Foi arrancar a matar e acabar a morrer, acabei a dar o estoiro, não havia mais nada para dar", disse Norberto Mourão, mostrando-se "radiante" com o resultado conseguido no Sea Forest Waterway, onde há cerca de um mês o amigo Fernando Pimenta conseguiu o bronze olímpico na prova de K1 1.000 metros.

Norberto Mourão, que deu a Portugal a sua primeira medalha na modalidade em Jogos Paralímpicos, considerou que o resultado alcançado "é fruto de um trabalho intenso desde 2011" e mostra que a opção de há uns anos trocar o caiaque pela canoa foi boa.

Norberto Mourão considerou que as condições meteorológicas foram as piores possíveis.

"Voltaram a estar as piores condições para mim, havia vento de frente e do lado esquerdo, um vento que favoreceu o brasileiro e o norte-americano, porque eles pagaiam do lado esquerdo", afirmou Norberto Mourão, que conclui a prova em 55,365 segundos, a 2,288 segundos do brasileiro.