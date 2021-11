Medalhados em Tóquio 2020 distinguidos com prémio de excelência olímpica

Pedro Pablo Pichardo, Patrícia Mamona, Jorge Fonseca e Fernando Pimenta, que subiram ao pódio em Tóquio 2020, foram, esta quarta-feira, distinguidos com a medalha de excelência desportiva do Comité Olímpico de Portugal.

Pedro Pablo Pichardo, que se tornou no quinto campeão olímpico português, ao vencer o concurso do triplo salto, é um dos distinguidos na Celebração Olímpica, em Lisboa, juntamente com Patrícia Mamona, que conquistou a prata na mesma disciplina.

O judoca Jorge Fonseca é um repetente, depois de ter sido distinguido juntamente com Fu Yu em 2019, quando foram entregues pela última vez, tal como o canoísta Fernando Pimenta, que tinha vencido o prémio em 2015, 2016, 2017 e 2018.

Ambos alcançaram medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos disputados no último verão, em -100 kg e K1 1.000 metros, respetivamente.

Em 2021, Pichardo, vencedor da Liga de Diamante, e Mamona sagraram-se campeões da Europa em pista coberta, Fonseca tornou-se bicampeão do mundo e Pimenta recuperou o título mundial de K1 1.000 metros e sagrou-se 'vice' em K1 5.000.

Na mesma gala, os prémios juventude foram entregues ao canoísta Pedro Casinha, campeão do mundo de juniores em K1 200 metros, e Maria Martins, campeã da Europa de sub-23 em omnium e sétima classificada em Tóquio2020.

A britânica Pamela Vipond, do Comité Olímpico Internacional e diretora-adjunta da Solidariedade Olímpica, é agraciada com a medalha de mérito, e Vicente Moura, que presidiu ao COP entre 1990 e 1993 e entre 1997 e 2013 e chefiou a missão aos Jogos Los Angeles1984, com a ordem olímpica nacional.

A Câmara Municipal de Rio Maior recebe o troféu olímpico, pelo seu trabalho no fomento do desporto, e o Hospital dos Lusíadas o prémio prestígio do COP, pela relação de apoio ao movimento desportivo nacional.

Também os 23 árbitros e juízes portugueses, de 14 modalidades, presentes em Tóquio 2020 também foram distinguidos pelo COP.

Saiba mais