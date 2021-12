Há três modalidades em risco de deixarem de ser desportos olímpicos

Boxe, Halterofilismo e Pentatlo Moderno correm o risco de deixar de ser desportos olímpicos. As modalidades ainda vão estar presentes em Paris 2024, mas podem ficar de fora dos Jogos de Los Angeles em 2028.

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) afirma ser necessária uma mudança de cultura em relação ao doping e à manipulação de resultados, sobretudo no Boxe e no Halterofilismo.

No caso do pentatlo, o COI avalia ser necessária uma mudança de formato da competição de forma a torná-la mais atraente, segura, acessível e com um custo reduzido.

Já o Surf, o Skate e a Escalada, que fizeram a estreia nos últimos Jogos, devem manter-se como desportos oficiais da competição.

São estas as recomendações divulgadas pelo COI.

