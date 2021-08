Paralímpicos. Ciclismo em busca de um diploma e de olho numa medalha

O ciclismo adaptado português chega aos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 com a meta "num diploma e de olho numa medalha", sabendo que a concorrência é forte, e fatores externos, como o clima, podem ser uma desvantagem.

"A fasquia está muito alta, o nível competitivo aumentou muito, mas gostávamos de ter alguém entre os oito primeiros, e estaremos sempre de olho numa medalha", afirmou José Marques, coordenador da modalidade, à agência Lusa.

Nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que decorrerão entre terça-feira e 5 de setembro, Portugal vai estar representado pelos 'repetentes' Luís Costa e Telmo Pinão.

No Rio de Janeiro, em 2016, Luís Costa, que compete numa 'handbike' e pedala com as mãos, conseguiu dois diplomas, terminando em oitavo as provas contrarrelógio e estrada da categoria H5.

Telmo Pinão, que perdeu parte da perna esquerda na sequência de um acidente de viação e compete na classe C2, foi 22.º nas duas provas em que participou há cinco anos, nos Jogos do Rio de Janeiro.

O coordenador da modalidade reconhece que a pandemia de covid-19, que obrigou ao adiamento dos Jogos Paralímpicos, "afetou todos os atletas, obrigando ao cancelamento de muitas competições", mas reconhece "que houve atletas que reagiram melhor do que outros".

A falta de competições não permite ter uma ideia muito clara sobre a concorrência que os dois ciclistas portugueses vão ter nas provas que decorrerão entre quarta-feira e 2 de setembro, no autódromo internacional de Fugi e no Velódromo de Izu.

"Vai ser tudo novo, não conhecemos o percurso, e vai ser importante que os atletas se adaptem ao clima, sobretudo ao calor e à humidade", explica José Marques, lembrando que os dois ciclistas realizaram um estágio em altitude antes da partida para Tóquio.

Luís Costa vai disputar o contrarrelógio e a prova em linha da categoria H5, enquanto Telmo Pinão disputar as mesmas provas na classe C2, e também os 3.000 metros de perseguição individual, em pista.

