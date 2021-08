Paralímpicos. Natação lusa em busca de recordes nacionais e presença em finais

A natação portuguesa vai estar representada por seis nadadores nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, aos quais chega com o objetivo de melhorar recordes nacionais e marcar presença em algumas finais, assume o coordenador da modalidade, Carlos Mota.

"Queremos melhorar marcas pessoais, o que na maior parte dos casos equivale a recordes nacionais e queremos marcar presença em algumas finais, o que significa conseguir diplomas", disse Carlos Mota, à agência Lusa.

O coordenador da natação lusa nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, que decorrem entre terça-feira e 5 de setembro, lembrou que "grande parte da preparação foi feita em condições atípicas, devido à pandemia de covid-19" e que só nos últimos meses "os nadadores conseguiram treinar em condições plenas".

Carlos Mota admite que a natação pode ser "menos prejudicada" do as modalidades de ar livre pelas condições climatéricas de Tóquio, nomeadamente no que diz respeito à humidade e temperatura.

"Existem regras para a temperatura da água e no interior do complexo", lembra, admitindo, no entanto, que "os atletas vão sofrer, como todos, com a aclimatação genérica".

No Centro Aquático de Tóquio, Portugal vai ter cinco nadadores estreantes -- Daniel Videira, Diogo Cancela, Ivo Rocha, Marco Meneses e Susana Veiga -- e o 'veterano' David Grachat, que somará a sua quarta participação paralímpica.

Carlos Mota mostra-se bastante satisfeito com a renovação na modalidade e também com o facto de Portugal ter conseguido aumentar de cinco para seis o número de representantes em Tóquio.

A única representante feminina, Susana Veiga, chega a Tóquio como campeã e recordista europeia dos 50 metros costas, na classe S9, prova na qual terá de competir noutra categoria, na qual terá atletas com menor grau de incapacidade.

"Nos Jogos não existe a prova de 50 metros livres S9, pelo que a Susana vai competir com a classe S10", explicou Carlos Mota, acrescentando: "Manter-se entre as mais rápidas será uma tarefa difícil, mas vamos ver".

Nos Jogos Tóquio2020, as provas de natação, modalidade que integra o programa paralímpico desde Roma1960, decorrem entre quarta-feira e 3 de setembro.

► VEJA MAIS: