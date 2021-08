A cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos em imagens 

Bob Martin for OIS HANDOUT

O Japão abriu esta terça-feira os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, numa cerimónia que chamou a atenção para o movimento #WeThe15 e que não esqueceu os atletas afegãos impedidos de estarem presentes.

A chama paralímpica, que viajou desde cidade inglesa de Stoke Mandeville, o berço dos Jogos, chegou ao estádio transportada por três campeões paralímpicos nipónicos, passando depois pelas mãos de um médico, uma enfermeira e um protésico, antes de chegar ao destino final.

A luz, que iluminará a competição até 5 de setembro, chegou à pira, desenhada pelo canadiano educado em Tóquio Oki Sato e que também acolheu a chama olímpica, pelas mãos dos atletas nipónicos Yui Kamji, Shunsuke Uchida e Karin Morisaki.

Ao todo, 4.327 atletas, de 166 países, um número recorde, vão participar nestes Paralímpicos.

Na sua 10.ª participação consecutiva na competição, Portugal foi a 133.ª delegação a entrar no recinto, num desfile aberto pela delegação de refugiados e encerrado pelo Japão.

A jogadora de badminton Beatriz Monteiro, benjamim lusa, com apenas 15 anos, e o lançador do peso Miguel Monteiro, foram os porta-estandarte de Portugal, que desfilou com 55 dos 77 elementos da comitiva, e que está representado nos Jogos por 33 atletas, que competem em oito modalidades.

Num ato simbólico, a bandeira do Afeganistão, cujos dois atletas que deviam participar foram impedidos de sair do país devido à atual situação política, foi transportada por um voluntário, imediatamente atrás da equipa de refugiados.

À passagem de cada uma das delegações, ordenada de acordo com o alfabeto nipónico, na pista do estádio centenas de pessoas mexiam-se de diferentes formas, simbolizando ventos, que, unidos, pretendiam criam uma força única empenhada em dar voz ao movimento #WeThe15, que tem como objetivo transformar a vida de 1,2 mil milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, que representam 15% da população mundial.