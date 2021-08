Jogos Paralímpicos. Portugal estreia-se nos torneios de boccia e judo este sábado

Portugal inicia no sábado a participação nas competições de boccia dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, com seis atletas a competirem na primeira ronda da fase de grupos das quatro categorias, estando também representado na natação e no judo.

No grupo A da categoria BC3, na qual os atletas utilizam calhas, Avelino Andrade e Ana Sofia Costa vão protagonizar, no Centro de Ginástica Ariake, uma partida totalmente portuguesa.

No primeiro dia das competições de boccia, uma modalidade na qual Portugal soma 26 medalhas em Jogos Paralímpicos, vão entrar também em competição Cristina Gonçalves (BC2), Carla Oliveira (BC4), André Ramos (BC1) e Nelson Fernandes (BC2).

No judo, Djibrilo Iafa participa no torneio -73kg B1 (deficiência visual), com início marcado para as 10:30 locais (02:30 em Lisboa), e na natação estarão em competição três nadadores.

Marco Meneses, depois de ter sido oitavo nos 50 metros, nada a eliminatória dos 100 metros costas S11 (deficiência visual), Diogo Cancela tenta um lugar na final dos 200 metros estilos SM8, e Ivo Rocha estreia-se na competição com a participação na eliminatória dos 100 metros bruços SB5.

Caso se qualifiquem, os três nadadores avançam para as finais, também marcadas para sábado.