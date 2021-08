A atleta Carina Paim mostrou-se esta segunda-feira satisfeita com o apuramento para a final dos 400 metros T20 dos Jogos Paralímpicos Tóquio, e admitiu que pode lutar pelo bronze na prova decisiva, agendada para terça-feira.

"O meu objetivo em todas as provas é lutar até ao fim, posso lutar pela medalha de bronze, tenho noção de que as outras duas estão um bocado longe do meu alcance, mas nunca se sabe, amanhã [terça-feira] estamos todas no mesmo sítio, no mesmo 'jogo'", disse a atleta no final da eliminatória, que correu em 59,43 segundos.