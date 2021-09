Paralímpicos. Norberto Mourão na final de canoagem VL2

O canoísta Norberto Mourão, campeão europeu e vice-campeão mundial, luta no sábado por uma medalha nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, nos 200 metros VL2, tal como duas equipas de boccia que vão disputar meias-finais.

Norberto Mourão, que na quinta-feira garantiu a passagem direta, parte para a final, agendada para as 11:12 locais (03:12 de Lisboa) com o quarto melhor tempo.

No boccia, a equipa BC1/BC2 defronta a China nas meias-finais, enquanto no torneio de pares BC4, o trio luso joga com Hong Kong.

As formações lusas avançam para os jogos de atribuição das medalhas de ouro e prata se vencerem nas meias-finais, e serão relegadas para a discussão da medalha de bronze em caso de derrota.

Portugal, que está representado na competição por 33 atletas, de oito modalidades, soma uma medalha de bronze, conquistada por Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40, e 18 diplomas.

Horários das provas - 4 de setembro

Canoagem/VL2 - Norberto Mourão

11:12 (03:12 hora em Lisboa) - final

Pares BC4 Boccia - Pedro Clara, Manuel Cruz e Carla Oliveira

09:30 (01:30) - meias-finais

12:10 (04:10) - bronze (em caso de apuramento)

15:20 (07:20) - ouro (em caso de apuramento)

Equipa BC1/BC2 Boccia - Nelson Fernandes, André Ramos, Cristina Gonçalves e Abílio Valente