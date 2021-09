Atletas paralímpicos recebidos em festa no aeroporto de Lisboa

Os atletas paralímpicos portugueses chegaram a Lisboa na tarde deste terça-feira. A receção da comitiva foi feita em clima de festa. Miguel Monteiro, no lançamento do peso, e Norberto Mourão, na canoagem, trouxeram duas medalhas olímpicas para Portugal.

As famílias e amigos esperaram pelos atletas no aeroporto para dar os parabéns com bandeiras e cartazes. Além das medalhas, os atletas conquistaram ainda 23 diplomas e alcançaram oito recordes nacionais.

Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão da Pessoa com Deficiência, esteve presente a representar o Governo. Mesmo que não tenha sido a prestação Paralímpica mais medalhada de sempre, os atletas estão satisfeitos com as conquistas.

Para já, devem descansar antes de voltar à competição. Os próximos jogos vão ser em 2024, em Paris, França.

