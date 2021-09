André Ventura destaca papel de Jorge Sampaio na democracia

O líder do Chega, André Ventura, lamenta a morte do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. Afirma que, apesar de não concordar com algumas decisões políticas, Jorge Sampaio foi importante para a democracia.

"Teve um importante papel em questões, por exemplo, como a independência de Timor e que temos de reconhecer enquanto políticos".

