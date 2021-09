António Costa destaca luta de Jorge Sampaio pela democracia e liberdade 

O primeiro-ministro destacou esta sexta-feira o sentido cívico, militância e convicção com que Jorge Sampaio desempenhou múltiplas funções, desde a liderança do movimento estudantil contra a ditadura, a Presidência da República e o auxílio aos refugiados sírios.

Na sua declaração, feita a partir de São Bento, António Costa, que foi um dos dirigentes socialistas mais próximos de Jorge Sampaio, considerou que o antigo Presidente da República exerceu sempre as suas funções políticas "com o mesmo sentido cívico de militância e convicção com que em 1962 assumiu a liderança do movimento estudantil de combate à ditadura".

"Jorge Sampaio foi deputado apaixonado, líder parlamentar [do PS] num momento em que a democracia já estava consolidada e deu um contributo notável ao prestígio do Poder Local democrático concorrendo e vencendo por duas vezes as eleições para a presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Finalmente, exerceu o mais alto magistério, sendo eleito e reeleito Presidente da República, honrando o lema com que concorreu: Um por todos e todos por um", apontou.

Antigos primeiros-ministros relembram um homem sério e de causas

Pedro Santana Lopes lembra o "relacionamento bom" que tinha com o antigo Presidente da República.

Já o ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso recorda Sampaio como um homem de causas.

O atual secretário-geral das Nações Unidas e antigo primeiro-ministro, António Guterres, fala do amigo e companheiro de muitas horas.

Numa nota enviada à comunicação social, Pedro Passos Coelho relembra o papel de destaque do antigo Presidente da República cá dentro e lá fora.

Apesar das divergências políticas, Francisco Pinto Balsemão recorda Sampaio como um homem de opiniões firmes.

MORREU JORGE SAMPAIO

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Antes do 25 de Abril de 1974, foi um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 60, que gerou um longo e generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo, tendo, como advogado, defendido presos políticos durante a ditadura.

Jorge Sampaio foi secretário-geral do PS (1989-1992), presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995) e Presidente da República (1996 e 2006).

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Atualmente presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.

