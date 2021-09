Carlos César recorda Jorge Sampaio como "um combatente pela democracia" 

Carlos César, presidente do PS, recorda Jorge Sampaio como "um homem do mundo" e um "combatente pela democracia, testado várias vezes na dificuldade desse combate".

Na SIC Notícias, destaca a grande proximidade do antigo Presidente da República com os problemas do país e os desafios dos portugueses.

"O presidente de Câmara, o Presidente da República reeleito, que honrou esses cargos e se distinguiu pela sua coerência, pelo seu rigor ético e pela generosidade social."

O presidente do PS diz que deve muito ao antigo Presidente da República, porque o acompanhou durante uma fase muito importante, quando assumiu a presidência de um Governo minoritário, nos Açores, em 1996.

"Devo-lhe muito a estabilidade e o sucesso que envolveu esse meu primeiro mandato e o seu aconselhamento quase diário, enquanto era Presidente da República."

"Fica-me na memória uma pessoa que fica para mim como inesquecível."

O antigo Presidente da República morreu esta manhã. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

