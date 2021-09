Jorge Sampaio: amigos descrevem homem integral e lutador 

Um homem integral, lutador, um referencial ético e de causas. É assim que Jorge Sampaio é descrito pelos amigos e companheiros do PS.

Vera Jardim conheceu Jorge Sampaio no primeiro dia do primeiro ano do curso de Direito, em 1956. Nunca mais se separaram, nem na polícia, nem na vida.

"Desde essa altura há um companheirismo que me acompanha a minha vida toda", disse na SIC Notícias.

A admiração e amizade de António Correia de Campos é quase tão longa como a de Vera Jardim. Cruzou-se com Sampaio pela primeira vez em plena crise académica, nos anos 60.

"Foi um homem integral, um homem inteiro, que ao longo da sua vida teve um comportamento fantástico."

Também Carlos César, António Vitorino e Fernando Medina recordaram o legado que Jorge Sampaio deixou.

MORREU JORGE SAMPAIO

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Antes do 25 de Abril de 1974, foi um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 60, que gerou um longo e generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo, tendo, como advogado, defendido presos políticos durante a ditadura.

Jorge Sampaio foi secretário-geral do PS (1989-1992), presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995) e Presidente da República (1996 e 2006).

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Atualmente presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.

