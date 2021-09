Jorge Sampaio: primeiro-ministro espanhol lamenta desaparecimento de "grande político"

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, lamentou hoje a morte do ex-presidente português Jorge Sampaio, que considera ter sido "um grande político, um grande construtor de consensos e precursor de alianças entre a esquerda" portuguesa.

"Deixou-nos uma referência do socialismo, o ex-presidente de Portugal, Jorge Sampaio. Um grande político, um grande construtor de consensos e precursor de alianças entre a esquerda do seu país", disse o chefe do Governo espanhol numa mensagem publicada na sua conta da rede social Twitter.