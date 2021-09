Jorge Sampaio: "provou que se pode nascer privilegiado e lutar pelos não privilegiados"

Marcelo Rebelo de Sousa e Jorge Sampaio partilharam momentos da vida política, cada qual em partidos opostos, sempre com respeito mútuo. No dia da morte de Jorge Sampaio, o Presidente da República destaca a persistência de um defensor da liberdade e igualdade.

Fica para a história, a formação da "geringonça", a pioneira coligação à esquerda entre o PS e o PCP, que derrotou Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições autárquicas em Lisboa.

Ao longo de todo o percurso político, Marcelo afirma que Sampaio "nunca escolheu o caminho mais fácil".

Marcelo Rebelo de Sousa destaca a luta contra a invasão do Iraque, a luta contra a libertação de Timor-Leste, pelo acolhimento de refugiados e pela democracia.

O Presidente ainda refere que o país perdeu um homem bom e um grande Senhor da Pátria.

MORREU JORGE SAMPAIO

O antigo Presidente da República morreu esta sexta-feira, a informação foi confirmada por fonte da família. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

Jorge Sampaio foi Presidente da República entre 1996 e 2006.

Em 2006 foi nomeado secretário-geral da Organização das Nações Unidas, enviado especial para a Luta contra a Tuberculosa, e entre 2007 e 2013 foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

