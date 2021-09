Medina recorda Sampaio como "um dos mais destacados" presidentes da Câmara de Lisboa

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, recordou o antigo chefe de Estado Jorge Sampaio, que morreu esta sexta-feira aos 81 anos, como "um dos mais destacados" presidentes da autarquia da capital, que liderou entre 1990 e 1995.

"Quero recordá-lo hoje sobretudo como um grande presidente da Câmara Municipal que Jorge Sampaio foi. Certamente um dos seus mais destacados presidentes de câmara", afirmou Fernando Medina (PS), numa curta declaração nos Paços do Concelho, sem direito a perguntas dos jornalistas.

O presidente da autarquia salientou que o legado de Jorge Sampaio como autarca "é vastíssimo, desde a ligação da cidade ao rio, ao planeamento estratégico".

"É do seu tempo a primeira carta estratégica de Lisboa, fazer de Lisboa a capital atlântica da Europa, mas acima de tudo o avanço profundo que foi dado no sentido de uma cidade mais digna e mais justa, pois a ele se deve o grande impulso nos planos de construção social e de erradicação das barracas na cidade de Lisboa", realçou.

Fernando Medina defendeu, igualmente, que Jorge Sampaio "foi, para gerações de portugueses, uma referência de coragem, uma referência de luta pelos valores da democracia, da liberdade, desde as lutas estudantis de 1962 ao seu passado como advogado defensor de resistentes antifascistas, à sua luta como Presidente da República na independência de Timor-Leste".

"É, pois, um dia de uma profunda tristeza da perda para o país, sobretudo para a cidade, de um homem bom, um homem de visão, um homem de coração, um homem que esteve sempre presente, que nos ajudou sempre na cidade de Lisboa a prosseguirmos o caminho da liberdade, da democracia, da justiça, no fundo de uma cidade mais digna e com mais direitos para todos", concluiu o presidente da Câmara de Lisboa.

Jorge Sampaio morre aos 81 anos

O antigo Presidente da República morreu esta sexta-feira, a informação foi confirmada por fonte da família. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

Jorge Fernando Branco de Sampaio aderiu ao PS em 1978 e chegou a líder do partido em 1989. Na mesma altura, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa, tendo sido reeleito em 1993.

Jorge Sampaio foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006.

