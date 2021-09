PAN e Iniciativa Liberal prestam homenagem a Jorge Sampaio

Os líderes do PAN e da Iniciativa Liberal passaram hoje pelo velório do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, destacando características como "as pontes de diálogo" e o "amor à liberdade", respetivamente.

Ao final da manhã, também passaram pelo antigo picadeiro real, onde decorre o velório até às 23:00, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, acompanhada do dirigente socialista Porfírio Silva, bem como o antigo ministro João Cravinho, sem prestar declarações à comunicação social.

Inês Sousa Real, do PAN, e João Cotrim Figueiredo, da IL, justificaram a sua presença nas cerimónias fúnebres de Jorge Sampaio, sobre quem deixaram algumas palavras.

"Foi um marco incontornável na história da democracia portuguesa, do combate ao fascismo, à ditadura, não só em Portugal, mas além-fronteiras", destacou a porta-voz do PAN, recordando a sua luta pela liberdade do povo de Timor-Leste.

Inês Sousa Real assinalou que, apesar de terem algumas divergências "no que toca à proteção animal", o PAN não poderia deixar de se solidarizar nesta homenagem e "honrar o legado" de Jorge Sampaio de "pontes de diálogo".

O presidente da IL destacou o "amor à liberdade e direitos humanos" do antigo líder socialista e características que corporizou como "integridade, coragem e visão alargada do mundo", que considera "faltarem na política portuguesa".

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e segunda-feira, e cerimónias fúnebres de Estado.

Para hoje está previsto o velório, enquanto o funeral, com honras de Estado, se realiza no domingo, antecedido por uma homenagem no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

