Peregrinação marcada pela Jornada Mundial da Juventude

Começou ainda de madrugada este 13 de maio no santuário de Fátima. A caminho da Jornada Mundial da Juventude, o frio da noite de Fátima foi desafiado por centenas de pessoas com muitos jovens numa Via Sacra.

A cruz presente em todas as Jornadas Mundiais da Juventude desde 1985 abriu o momento final da peregrinação, a cerimónia que recorda os 106 anos das aparições relatadas pelos três pastorinhos, momento aproveitado pelo secretário de Estado do Vaticano para propor aos peregrinos um perfil da mãe de Deus

Num santuário em que a presença dos jovens é muitas vezes pouco visível, neste 13 de maio a Igreja quis aproveitar a presença de milhares de peregrinos na Cova da Iria para acelerar a mobilização para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.