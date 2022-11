JMJLisboa2023: peregrinos inscritos terão direito a senha para acesso a restaurantes

Os peregrinos que se inscrevam na Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em agosto em Lisboa, vão ter direito a uma senha para acederem à rede de restaurantes que aderirem ao evento, segundo um protocolo assinado esta segunda-feira.

A Fundação JMJ e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) assinaram hoje um protocolo que vai permitir identificar uma rede de restaurantes e similares para o fornecimento de refeições aos peregrinos durante a Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer na capital, entre 01 e 06 de agosto de 2023.

De acordo com o protocolo, a AHRESP vai apoiar a Fundação na definição das regras de funcionamento da rede de restaurantes e similares que irão assegurar o fornecimento de refeições para os participantes e contactar estabelecimentos para promover a sua adesão à rede, bem como promover o uso do Guia de Boas Práticas da Restauração e Bebidas.

A Fundação é a entidade responsável por garantir a alimentação dos peregrinos inscritos na JMJ Lisboa 2023, ou seja, cada pessoa inscrita no evento tem direito a uma senha ou voucher que lhes permite refeições nos restaurantes ou similares aderentes.

"Desde o início que tomamos a opção, repetindo a boa experiência de jornadas anteriores, de partilhar este desafio com quem está no terreno e com capacidade instalada. Ou seja, em vez de criamos soluções extraordinárias ou anormais ao dia a dia da cidade de prestação de serviço de alimentação, pedimos aos agentes da alimentação para que ajudem a responder a este compromisso que temos", disse aos jornalistas o bispo Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ.